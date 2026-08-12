Kenya : le pays anticipe un déficit de près de 486 000 tonnes de maïs d’ici fin septembre

Le Kenya pourrait enregistrer un déficit d’environ 486 000 tonnes de maïs d’ici fin septembre 2026, selon le secrétaire du Cabinet chargé de l’Agriculture, Mutahi Kagwe. Cette projection correspond à 5,4 millions de sacs de 90 kilogrammes et souligne la pression croissante exercée sur la principale céréale consommée dans le pays.

Mutahi Kagwe a présenté cette estimation devant le Parlement kényan, alors que la production nationale peine à suivre l’évolution de la demande. Le gouvernement n’a pas, dans les informations disponibles, détaillé les mesures destinées à combler ce déficit.

Le maïs occupe une place centrale dans l’agriculture et l’alimentation au Kenya. Sa production reste toutefois affectée par des conditions météorologiques de plus en plus incertaines, tandis que l’augmentation de la demande accentue le déséquilibre entre l’offre et les besoins du marché.

Le déficit anticipé de 5,4 millions de sacs représente près de 486 000 tonnes, sur la base d’un poids standard de 90 kilogrammes par sac. Il s’agit d’une projection à l’horizon de septembre 2026 et non d’un volume déjà constaté.

Cette situation pourrait accroître la pression sur les prix du maïs et renforcer le recours aux importations, selon l’évolution de la production nationale et des stocks disponibles. Les modalités d’approvisionnement et les éventuelles mesures publiques pour limiter l’impact sur les consommateurs n’ont pas encore été précisées.

La filière kényane doit ainsi composer avec deux contraintes : la vulnérabilité des récoltes aux épisodes climatiques et une consommation en hausse. Le gouvernement devra également préciser si son estimation tient compte des importations prévues, des réserves nationales et des prochaines récoltes.