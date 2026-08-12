Zambie : la hausse des prix du cuivre soutient les revenus de la mine Lumwana à mi-2026

Les revenus de la mine de cuivre de Lumwana, en Zambie, ont progressé de 32,1 % au premier semestre 2026 pour atteindre 852 millions de dollars, contre 645 millions un an plus tôt. Cette hausse intervient alors que les prix du cuivre soutiennent les recettes du site, exploité par le groupe canadien Barrick Mining, qui prépare par ailleurs une expansion destinée à doubler sa production.

Selon les résultats publiés le 10 août par Barrick Mining, Lumwana a généré 852 millions de dollars de revenus entre janvier et juin 2026. L’augmentation de 207 millions de dollars par rapport au premier semestre 2025 représente une progression d’environ 32,1 %.

La performance financière de la mine a été favorisée par l’évolution des cours du cuivre. Les résultats communiqués ne précisent toutefois pas la part exacte de la hausse des prix et celle liée aux volumes vendus dans cette progression des revenus.

Une production appelée à doubler à partir de 2028

Lumwana figure parmi les principaux actifs cuprifères de la Zambie. Barrick Mining y mène un projet d’expansion qui doit permettre de doubler la production de la mine, avec une montée en puissance attendue à partir de 2028.

Le groupe n’a pas communiqué, dans les informations disponibles, le montant total de l’investissement prévu ni le calendrier détaillé des différentes étapes du projet. L’augmentation des capacités doit néanmoins renforcer le poids de Lumwana dans la production nationale de cuivre.

La hausse des revenus intervient alors que le cuivre reste un actif stratégique pour la Zambie, dont l’économie dépend largement des exportations minières. Pour Barrick, l’amélioration des recettes de Lumwana offre un contexte plus favorable à la poursuite de l’expansion, sans préjuger de sa rentabilité finale ni de son calendrier d’exécution.