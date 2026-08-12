Riz : le Japon accorde 3,7 millions de dollars au Nigeria pour renforcer le système semencier

Le Japon a accordé au Nigeria une subvention d’environ 587 millions de yens, soit 3,7 millions de dollars, pour améliorer la production et la disponibilité des semences certifiées de riz. Le projet doit contribuer à accroître les rendements agricoles alors que le pays importe encore près de 30 % du riz nécessaire à sa consommation.

Le financement japonais vise à renforcer les capacités nationales de production de semences de riz. Il doit également améliorer la qualité des semences certifiées distribuées aux agriculteurs, un facteur déterminant pour augmenter la productivité des exploitations.

L’information a été relayée le 11 août par le quotidien nigérian Leadership. Les modalités précises de mise en œuvre du projet, notamment son calendrier et la répartition détaillée des fonds, n’ont pas été communiquées dans les informations disponibles.

Réduire la dépendance aux importations

Présenté comme le premier producteur africain de riz, le Nigeria reste dépendant des importations pour couvrir une partie de la demande de son marché intérieur. Selon les données citées par la source, celles-ci représentent environ 30 % des besoins nationaux.

Le gouvernement cherche à réduire cette dépendance en soutenant la production locale. L’amélioration de l’accès à des semences performantes et certifiées doit permettre aux producteurs d’obtenir de meilleurs rendements et de renforcer la qualité de la production nationale.

Le projet financé par le Japon s’inscrit ainsi dans les efforts engagés par Abuja pour développer la filière rizicole. Son impact dépendra notamment de la capacité des structures nationales à produire et à distribuer durablement les semences aux agriculteurs.