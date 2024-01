Burkina Faso: des élèves grévistes devant les mailles de la loi

- Publicité-

Au Burkina Faso, plusieurs élèves grévistes ont été convoqués et condamnés pour avoir mis la vie d’autrui en péril, causant des dommages importants dans deux écoles et entraînant des blessures lors de leur mouvement de protestation.

Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Ouaga I a prononcé des condamnations à l’encontre de six élèves impliqués dans des troubles survenus en décembre 2023, les accusant d’avoir mis en danger la vie de leurs camarades. Ces grèves d’élèves en décembre sont devenues une tradition depuis deux décennies, principalement pour réclamer justice pour le journaliste Norbert Zongo et l’élève Flavien Nebié.

En effet, les forces de sécurité ont appréhendé certains des élèves grévistes cette année, les accusant de « mise en danger d’élèves et de leur entourage pour détention de grenades lacrymogènes ». Le principal accusé, celui qui aurait lancé les grenades dans les deux écoles, causant des blessés, a été condamné à six mois de prison et à une amende de 500 000 FCFA, avec sursis.

De plus, les cinq autres élèves ont écopé de condamnations, recevant une peine de trois mois de prison et une amende de 500 000 FCFA, également assorties de sursis. Notons que ces jugements soulignent la gravité avec laquelle le tribunal considère les actions des élèves et visent à dissuader de tels comportements à l’avenir.