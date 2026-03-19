Burkina Faso : Coris Bank prépare l’intégration de ses implantations au Cameroun et au Gabon au système GIMACPAY

Coris Bank International a lancé à Ouagadougou les préparatifs techniques visant à connecter ses prochaines implantations au Cameroun et au Gabon au réseau GIMACPAY, la plateforme d’interopérabilité des paiements en zone CEMAC, a indiqué le Groupement interbancaire monétique de l’Afrique centrale (GIMAC).

La réunion, organisée au siège du groupe à Ouagadougou, a réuni les équipes techniques de Coris Bank et les partenaires impliqués dans le projet, selon le compte rendu diffusé par le GIMAC. L’objectif affiché est d’adapter les systèmes de la banque aux standards de paiement en vigueur dans la sous-région avant le déploiement effectif des activités commerciales.

GIMACPAY, la solution visée, interconnecte aujourd’hui banques, établissements de microfinance et opérateurs de mobile money dans la CEMAC, facilitant les transferts, paiements et retraits entre établissements et à l’échelle transfrontalière, avec des fonctionnalités telles que le paiement par QR code.

Aspects réglementaires et calendrier différencié selon les États

La progression du groupe burkinabè à l’intérieur de la CEMAC se déroule à des rythmes variables selon les pays ciblés. Au Cameroun, Coris Bank aurait déposé une demande d’implantation auprès du ministère des Finances, rapporte Investir au Cameroun. À ce stade, aucune communication officielle du gouvernement camerounais ni annonce publique du groupe n’ont précisé les modalités ou le calendrier d’installation.

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Au Gabon, le dossier semble avoir franchi des étapes supplémentaires : des sources concordantes indiquent que les agréments nécessaires à l’implantation ont été obtenus. Cette avancée a été précédée d’actions diplomatiques, dont une audience tenue le 19 février 2026 entre le président Brice Clotaire Oligui Nguema et Idrissa Nassa, fondateur de Coris Bank International.

Les réunions techniques à Ouagadougou visaient, selon le GIMAC, à définir les adaptations logicielles et opérationnelles requises pour assurer une intégration conforme aux protocoles d’interopérabilité. Les travaux portent sur l’échange de flux, la gestion des files de règlement et la mise en conformité des terminaux et services dématérialisés avec les spécifications de la plateforme.

Pour les acteurs financiers, l’intégration à GIMACPAY est une condition opérationnelle pour proposer des services de paiement interbancaire et mobile dans la zone. L’écosystème prend en charge la connectivité entre comptes bancaires, solutions de mobile money et infrastructures de microfinance, permettant notamment des opérations transfrontalières sans rupture entre prestataires.

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