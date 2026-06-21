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Burkina Faso : Aboubakar Nacanabo élu président du Conseil des gouverneurs de la BID

Le ministre burkinabè de l’Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a été élu président du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement pour un mandat d’un an. L’élection a eu lieu à Bakou, en Azerbaïdjan, lors de la 51e édition des assemblées annuelles du Groupe de la BID.

Mohamed ISSA
Publié le à · Mis à jour le
Politique
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Burkina Faso : Aboubakar Nacanabo élu président du Conseil des gouverneurs de la BID
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À ce poste, Aboubakar Nacanabo conduira les travaux du Conseil des gouverneurs, instance qui réunit les représentants des pays membres de l’institution. Il aura notamment pour rôle de faciliter les échanges entre les États membres autour des priorités de financement et des orientations de développement portées par la BID.

La Banque islamique de développement intervient dans le financement de projets dans plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, l’énergie, la santé, l’éducation et le développement économique. Créée en 1975, elle accompagne des programmes de développement dans ses pays membres et soutient des initiatives alignées sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies.

L’élection du ministre burkinabè intervient dans un contexte où les pays africains membres de l’institution cherchent à mobiliser davantage de financements pour leurs projets de développement. Le mandat d’Aboubakar Nacanabo à la tête du Conseil des gouverneurs s’étendra sur une année.

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