Bénin: le Sénat se réunit ce jeudi pour élire le bureau de sa toute première mandature

​L’entrée du Bénin dans l’ère du bicamérisme franchit une étape charnière. Demain jeudi 6 août 2026, les 25 membres du Sénat se retrouvent pour une séance décisive.

Les personnalités qui composent la deuxième chambre vont se réunir demain jeudi au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo pour une plénière décisive qui sera certainement consacrée à la désignation des trois personnalités qui composeront le bureau exécutif de cette institution née de la dernière révision constitutionnelle.

Après la validation du Règlement intérieur déclaré conforme à la Constitution par les sept sages de la cour constitutionnelle, l’enjeu est désormais de savoir qui présidera la destinée de cette institution pour les 5 prochaines années.

​Les personnalités pressenties pour la présidence

​Parmi les grandes figures de l’échiquier politique national susceptibles d’incarner cette présidence, plusieurs profils de premier plan retiennent l’attention. Il s’agit notamment de :

​ Patrice Talon : L’ancien chef d’État dispose d’une légitimité liée aux réformes institutionnelles et à sa connaissance des rouages de la gouvernance républicaine.

L’ancien chef d’État dispose d’une légitimité liée aux réformes institutionnelles et à sa connaissance des rouages de la gouvernance républicaine. ​ Nicéphore Soglo : Figura majeure de l’histoire démocratique béninoise, son profil de haut fonctionnaire et d’ancien président apporte une dimension de sagesse et d’équilibre.

Figura majeure de l’histoire démocratique béninoise, son profil de haut fonctionnaire et d’ancien président apporte une dimension de sagesse et d’équilibre. ​ Boni Yayi : Également ancien président de la République, sa stature et son expérience de la gestion publique en font un candidat naturel pour cette seconde chambre d’orientation stratégique.

Également ancien président de la République, sa stature et son expérience de la gestion publique en font un candidat naturel pour cette seconde chambre d’orientation stratégique. ​Adrien Houngbédji : Grande figure du parlementarisme et juriste de formation, sa longue expérience à la tête de l’Assemblée nationale représente un atout pour structurer les premiers travaux du Sénat.

​La constitution du bureau restreint

​Outre l’élection du président de l’institution, le vote de ce jeudi permettra de déterminer les deux autres membres qui complèteront le triumvirat de direction.

Ce bureau à trois membres aura pour mission d’assumer la conduite des débats, de garantir l’indépendance de la chambre haute et de veiller à l’exercice de son rôle d’arbitrage et de régulation législative pour un mandat de cinq ans.