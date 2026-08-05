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Bénin: le Sénat se réunit ce jeudi pour élire le bureau de sa toute première mandature

​L’entrée du Bénin dans l’ère du bicamérisme franchit une étape charnière. Demain jeudi 6 août 2026, les 25 membres du Sénat se retrouvent pour une séance décisive.

Edouard Djogbénou
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Politique
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Bénin: le Sénat se réunit ce jeudi pour élire le bureau de sa toute première mandature
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Les personnalités qui composent la deuxième chambre vont se réunir demain jeudi au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo pour une plénière décisive qui sera certainement consacrée à la désignation des trois personnalités qui composeront le bureau exécutif de cette institution née de la dernière révision constitutionnelle.

Après la validation du Règlement intérieur déclaré conforme à la Constitution par les sept sages de la cour constitutionnelle, l’enjeu est désormais de savoir qui présidera la destinée de cette institution pour les 5 prochaines années.

​Les personnalités pressenties pour la présidence

​Parmi les grandes figures de l’échiquier politique national susceptibles d’incarner cette présidence, plusieurs profils de premier plan retiennent l’attention. Il s’agit notamment de :

  • Patrice Talon : L’ancien chef d’État dispose d’une légitimité liée aux réformes institutionnelles et à sa connaissance des rouages de la gouvernance républicaine.
  • Nicéphore Soglo : Figura majeure de l’histoire démocratique béninoise, son profil de haut fonctionnaire et d’ancien président apporte une dimension de sagesse et d’équilibre.
  • Boni Yayi : Également ancien président de la République, sa stature et son expérience de la gestion publique en font un candidat naturel pour cette seconde chambre d’orientation stratégique.
  • Adrien Houngbédji : Grande figure du parlementarisme et juriste de formation, sa longue expérience à la tête de l’Assemblée nationale représente un atout pour structurer les premiers travaux du Sénat.

​La constitution du bureau restreint

​Outre l’élection du président de l’institution, le vote de ce jeudi permettra de déterminer les deux autres membres qui complèteront le triumvirat de direction.

Ce bureau à trois membres aura pour mission d’assumer la conduite des débats, de garantir l’indépendance de la chambre haute et de veiller à l’exercice de son rôle d’arbitrage et de régulation législative pour un mandat de cinq ans.

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