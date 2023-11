Burkina: création du « GSIPN », une unité d’élite au sein de la police

- Publicité-

En Conseil des ministres mercredi, le gouvernement burkinabé a adopté le projet de décret portant création du Groupe spécial d’intervention de la police nationale, dénommé « GSIPN ». Cette projet vise à renforcer les efforts de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme les autorités burkinabé ont adopté mercredi, deux rapports au titre du ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité.

Le premier rapport est un projet de loi portant conditions d’entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. Ce projet de loi vise la relecture de l’ordonnance n°84-49/CNR/PRES du 04 août 1984 portant conditions d’entrée, de séjour et de sortie du Burkina Faso des nationaux et des étrangers. Il permettra de renforcer le dispositif de contrôle des frontières, de la migration et de contribuer à une lutte efficace contre le terrorisme et toutes les autres formes de criminalité organisées.

D’après le compte rendu Conseil des ministre, ce projet de loi permettra également d’internaliser les règlementations internationales et communautaires, de servir de base juridique aux plateformes électroniques de délivrance des documents de voyage et de séjour au Burkina Faso et d’encadrer l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire national.

- Publicité-

Le Conseil a marqué son accord pour la transmission dudit projet de loi à l’Assemblée législative de Transition.

Création du « GSIPN »

Le second rapport est relatif à un projet de décret portant création du Groupe spécial d’intervention de la police nationale, dénommé « GSIPN ». Face à la persistance du terrorisme et dans un élan de mobilisation générale de toutes les forces combattantes, il a été créé en 2021 des Groupements d’unités mobiles d’interventions (GUMI).

L’opérationnalisation de ces GUMI a cependant permis de constater qu’ils partagent pratiquement les mêmes missions et attributions que l’Unité d’intervention polyvalente de la police nationale (UIP-PN).

- Publicité-

Face à cette nouvelle donne, il est apparu nécessaire, souligne le communiqué du Conseil des ministres, de restructurer l’UIP-PN en vue de l’adapter au contexte sécuritaire actuel et futur, d’où la création du Groupe spécial d’intervention de la police nationale (GSIPN), en remplacement de l’UIP-PN.

Le Groupe spécial d’intervention de la police nationale est une unité d’élite ayant pour mission la gestion opérationnelle des situations de crises sécuritaires complexes et de toutes autres opérations d’intérêt stratégique.

L’adoption de ce décret consacre la création du Groupe spécial d’intervention de la police nationale.