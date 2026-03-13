Burkina : Brama Traoré visé par des révélations sur sa gestion lors de la CAN 2025

Benin Web TV
La controverse autour de la prestation des Etalons lors de la CAN 2025 ne faiblit pas au Burkina Faso. Oumarou Sawadogo, président de la Fédération burkinabè de football, a de nouveau pointé du doigt des dysfonctionnements internes relevés pendant la compétition.

Football
Selon le dirigeant, un manque de coordination s’est fait sentir entre le staff technique, conduit par Brama Traoré, et les instances fédérales. Il a notamment dénoncé des décisions prises en dehors des circuits habituels, citant en exemple des permissions accordées aux joueurs sans en avertir ni la direction ni les équipes de sécurité chargées de leur protection.

Sawadogo a souligné que certaines choses du vestiaire doivent rester confidentielles et que ces autorisations ne venaient pas des joueurs eux-mêmes. Il affirme que ni lui ni son représentant n’ont été informés avant coup et estime que ce relâchement organisationnel a nui à la concentration du groupe et a contribué à la contre-performance de l’équipe lors du tournoi.

Changement de staff et nouveaux défis

À l’issue de la compétition, la Fédération a opté pour un nouvel entraîneur : le Comorien Amir Abdou a été nommé à la tête des Etalons. Chargé d’atteindre cinq objectifs définis par la fédération, il sera attendu sur une maîtrise stricte de la gestion du groupe afin d’éviter les erreurs de gouvernance mises en lumière durant la CAN.

