Burkina : Amir Abdou s’impose 5-0 dès ses débuts contre la Guinée-Bissau

Samedi 28 mars 2026, au Stade du 4-Août de Ouagadougou, pour son premier match à la tête des Étalons, le sélectionneur Amir Abdou a vu son équipe s’imposer largement face à la Guinée-Bissau sur le score de 5-0, dans le cadre de la fenêtre FIFA.

Le Burkina Faso a démarré la rencontre avec une stratégie très offensive, occupant haut le terrain et exerçant une pression permanente sur le porteur du ballon adverse. Les accélérations de Bi Irié et le positionnement de Landry Kaboré ont rapidement perturbé la défense bissau-guinéenne. À la 25e minute, sur un ballon mal dégagé dans la surface, Landry Kaboré a trouvé l’ouverture et inscrit le premier but du match.

Les locaux ont poursuivi leur domination et ont accru leur avance peu avant la pause. À la 39e minute, sur une action conclue par Dango Ouattara suite à un ballon repoussé par Bi Irié dans la surface, les Étalons ont porté le score à 2-0. Les deux équipes sont alors revenus aux vestiaires sur ce score en faveur du pays hôte.

Le jeune Elohim Moïse Kaboré se distingue

La seconde période a confirmé la supériorité burkinabè. À la 60e minute, Elohim Moïse Kaboré, titularisé pour la toute première fois sous le maillot national, a inscrit un but de grande qualité qui a lancé sa soirée. L’entrée en jeu de Géorgie Minoungou et de Mohamed Konaté a ensuite permis au staff technique d’accentuer la pression offensive et de multiplier les permutations sur le front de l’attaque.

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Profitant de ces changements et de la domination territoriale, Elohim Moïse Kaboré a doublé puis complété son total quelques minutes plus tard pour signer un triplé lors de sa première sélection, portant la marque à 5-0 pour les Étalons. Les actions collectives, la précision dans les passes finales et la variété des solutions offensives ont contribué à la réussite burkinabè au cours de la seconde période.

Sur le plan défensif, l’équipe nationale a su contenir les tentatives adverses grâce à un bloc solide et une gestion rigoureuse des espaces, empêchant la Guinée-Bissau de se procurer des occasions franches. Le staff technique a réalisé des ajustements qui ont pérennisé la domination sans prendre de risques inutiles.

Ce match servait de premier test concret pour le nouvel encadrement technique et pour plusieurs joueurs appelés à confirmer leur statut international, notamment le jeune buteur triple buteur et les entrants qui ont apporté de la dynamique offensive. Le second opus entre les deux sélections est programmé le 31 mars 2026 au Stade du 4-Août