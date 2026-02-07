Bundesliga : Serhou Guirassy retrouve la forme face à Dortmund

Lors de la 21e journée de Bundesliga, Dortmund est allé s’imposer face à Wolfsburg sur le score de 2-1, match disputé le samedi 7 février. C’est Serhou Guirassy qui a donné l’avantage décisif à son équipe en inscrivant le deuxième but des siens, offrant ainsi les trois points au club jaune et noir.

L’attaquant guinéen semble avoir retrouvé son efficacité devant le but : il a trouvé le réseau à trois reprises lors des deux dernières rencontres, retrouvant des sensations dans le championnat allemand. Ce succès porte à neuf le nombre de ses réalisations en Bundesliga cette saison.

Après avoir été coincés sur un score de parité pendant une grande partie de la rencontre, les coéquipiers de Guirassy ont finalement débloqué la situation en toute fin de match. Titulaire, le numéro 29 a montré une belle condition physique et une finition tranchante en transformant l’opportunité qui a fait basculer la rencontre en faveur de Dortmund à la 87e minute.

Un apport décisif depuis plusieurs semaines

Âgé de 29 ans, Guirassy avait déjà brillé lors de la journée précédente en marquant un doublé contre Heidenheim, contribuant directement à la dynamique positive du groupe. Sa série de performances permet au club de signer un cinquième succès consécutif en championnat, confirmant une montée en régime dans la deuxième moitié de la saison.

Grâce à cette victoire, Dortmund grimpe à la deuxième place du classement avec 48 points, restant à trois longueurs du leader bavarois. L’équipe affiche une forme retrouvée et compte désormais sur son attaquant guinéen pour maintenir la pression dans la course au titre.