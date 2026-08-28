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Bundesliga : le Bayern Munich lance sa saison contre Stuttgart

Le Bayern Munich reçoit le VfB Stuttgart vendredi 28 août à l’Allianz Arena pour lancer la saison 2026-2027 de Bundesliga, avec un coup d’envoi prévu à 20 h 30 CEST, soit 18 h 30 GMT.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Bundesliga : le Bayern Munich lance sa saison contre Stuttgart
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Le club bavarois ouvre l’exercice comme champion d’Allemagne en titre et lancera ainsi à domicile la défense de son trophée national.

Stuttgart arrive à Munich pour sa première sortie de la saison en championnat, et Sebastian Hoeneß a indiqué que Deniz Undav porterait le brassard du VfB cette saison.

Côté Bayern, Vincent Kompany a confirmé que Jamal Musiala ne serait pas impliqué contre Stuttgart, privant les Munichois d’un de leurs cadres offensifs pour cette entrée en lice.

La rencontre marquera donc le début officiel de la campagne de Bundesliga pour les deux clubs et le premier match de championnat de Stuttgart avec Undav comme capitaine.

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