Bundesliga: le Bayern Munich dompte le Hertha Berlin, Dortmund corrige Bochum

A l’occasion de la troisième journée de Bundesliga ce samedi après-midi, le Bayern Munich s’est imposé contre le Hertha Berlin (3-2). De son côté, Dortmund a largement dominé Bochum (3-0).

Multiplex en Angleterre cet après-midi, mais également en Allemagne. En Bundesliga, on jouait la troisième journée de championnat. Pour l’occasion, le Bayern Munich se déplaçait sur la pelouse du Hertha Berlin. Une rencontre spectaculaire qui s’est achevée sur une victoire (3-2) des Bavarois. Les coéquipiers de Sadio Mané démarraient le match très fort avec trois buts inscrits en 40 minutes, avec notamment un doublé de l’homme en forme Choupo-Moting (37è, 38è), après l’ouverture du score de Jamal Musiala.

MATCH à SUIVRE La Liga 2022-2023 Journée 13 Barcelona - : - ALM Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 ANG - : - LEN Serie A 2022-2023 Journée 13 AC Milan - : - Spezia Serie A 2022-2023 Journée 13 Bologna - : - Torino Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 LOR - : - PAR Premier League 2022-2023 Journée 15 CHE - : - ARS La Liga 2022-2023 Journée 13 Atletico Madrid - : - Espanyol Serie A 2022-2023 Journée 13 MON - : - Verona Serie A 2022-2023 Journée 13 Sampdoria - : - Fiorentina Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 TOU - : - MON Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 REI - : - NAN Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 NIC - : - BRE Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 CLE - : - MON Premier League 2022-2023 Journée 15 WES - : - CRY Premier League 2022-2023 Journée 15 SOU - : - NEW Premier League 2022-2023 Journée 15 AST - : - MUN Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Bayer Leverkusen - : - Union Berlin La Liga 2022-2023 Journée 13 Real Sociedad - : - Valencia Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 LIL - : - REN Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 SC Freiburg - : - FC Koln < >

Et alors qu’on croyait ce duel plier, le Hertha Berlin a planté deux buts juste avant la pause (3-2). En seconde mi-temps, plus aucune des deux équipes ne va trouver à nouveau le chemin de filets, malgré des occasions de part et d’autre. Grâce à ce succès, le Bayern prend provisoirement les commandes du championnat devant l’Union Berlin. À la 3eme place, on retrouve désormais le Borussia Dortmund qui a corrigé Bochum (3-0). Très en forme durant la rencontre, le jeune Youssouf Moukoko a planté un doublé (8è, 45è+2). L’autre but a été marqué par Giovanni Reyna sur penalty (12è).

Dans les autres rencontres, le RB Leipzig a battu Hoffenheim (3-1). Christopher Nkunku a inscrit un doublé . Un succès qui permet aux protégés de Marco Rose de remonter à la 6eme place du classement. Enfin, qualifié en 8e de C1, Francfort a enchaîné par une victoire face à Augsbourg (2-1) alors que Wolfsbourg a pris trois précieux points face à Mayence (3-0) et s’éloigne de la zone rouge.

Les résultats des matchs de l’après-midi

Augsbourg 1- 2 Francfort (Berisha / Rode, Knauff)

(Berisha / Rode, Knauff) Dortmund 3 -0 Bochum (Moukoko x2, Reyna)

-0 Bochum (Moukoko x2, Reyna) Hertha Berlin 2- 3 Bayern Munich (Lukebakio, Selke / Choupo-Moting x2, Musiala)

(Lukebakio, Selke / Choupo-Moting x2, Musiala) Hoffenheim 1- 3 Leipzig (Rutter / Nkunku x2, Olmo)

(Rutter / Nkunku x2, Olmo) Mayence 0-3 Wolfsbourg (Wimmer, Arnold, Baku)