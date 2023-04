Bundesliga: le Bayern Munich au bord du gouffre

- Publicité-

Battu en Bundesliga ce samedi par Mayence (3-1), lors de la 29e journée, le Bayern Munich plonge dans la crise. Le club munichois n’est d’ailleurs plus leader du championnat et pourrait connaître la saison blanche en fin d’exercice.

Cette fois, le Bayern Munich est bel et bien en crise. Déjà éliminé de la Ligue des champions, par Manchester City en quarts de finale, et également éjecté de la Coupe d’Allemagne, le club munichois a perdu la tête de la Bundesliga ce samedi. En déplacement sur la pelouse de Mayence, dans le cadre de la 29e journée de Bundesliga, les hommes de Thomas Tuchel ont sèchement été battus sur le score de 3-1.

Sadio Mané avait pourtant ouvert le score pour le Bayern avant la demi-heure de jeu. Un but qui faisait du bien au Sénégalais, muet depuis des semaines et englué dans des affaires extra-sportives. Malheureusement, ses coéquipiers vont complètement s’écrouler par la suite, se faisant renverser par des buts de Ludovic Ajorque (65e), Leandro Barreiro (73e) et Aaron Martin (79e).

Une défaite qui a fait très mal au Bayern, puisque Dortmund a corrigé Francfort (4-0), quelques heures plus tard, pour prendre la première place du championnat (1 point sur les Bavarois). La situation devient donc très complexe pour le Bayern, qui n’a remporté qu’une seule victoire depuis l’arrivée de Thomas Tuchel. Le club pourrait même connaître la saison blanche en fin d’exercice, du jamais vu depuis des années.

La direction fracasse les joueurs

Cette nouvelle défaite a évidemment provoqué la colère de la direction du Bayern Munich qui s’en est pris au joueur. «Nous nous sommes complètement effondrés après l’égalisation. L’équipe n’était plus du tout sûre d’elle. Nous avions la maîtrise du jeu en première mi-temps, mais nous avons oublié de marquer le deuxième but», a d’abord annoncé Herbert Hainer, le président du FC Bayern Munich, en zone mixte.

De son côté, Oliver Kahn, président d’honneur du FCB, a été beaucoup plus virulent. «Nous avons joué une deuxième mi-temps catastrophique. Quelle est réellement l’équipe qui veut devenir championne d’Allemagne ? Il sera très difficile de devenir champion avec une telle apparence. Il y a 11 hommes qui sont sur le terrain et qui doivent simplement se bouger le cul pour les objectifs du club. Ce que l’équipe a apporté sur le terrain n’est pas suffisant pour gagner le titre. À un moment donné, chacun doit se regarder dans la glace pour voir si cela suffit pour devenir champion d’Allemagne», a-t-il lâché, devant la presse.

«Mon seul objectif est de terminer la saison avec le titre de champion et de repartir à l’assaut de la nouvelle saison», a ajouté Kahn. Alors que le Championnat d’Allemagne se terminera dans seulement cinq journées, le Bayern Munich n’a plus n’a plus son destin entre ses mains. La fin de saison s’annonce donc tendue du côté des Bavarois. Et, quoiqu’il arrive, beaucoup de changement devrait intervenir lors de la prochaine saison pour éviter que de telles situations se reproduisent.