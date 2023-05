Bundesliga: le Bayern Munich atomise Schalke

-Publicité-

Le Bayern Munich recevait Schalke ce samedi après-midi, à l’occasion de la 32e journée de Bundesliga. Dans une rencontre largement dominée, les hommes de Thomas Tuchel ont remporté une victoire facile sur le score de 6-0. Ils consolident leur place de leader et foncent vers un nouveau titre de champion.

Les Munichois ne mettaient pas longtemps à trouver la faille face aux visiteurs. Sur une passe de Leroy Sané, Thomas Müller ouvrait le score pour les siens (21e). Dans la foulée, le maître à jouer bavarois faisait le break pour les locaux, sur penalty (28e). Le tableau d’affichage restait inchangé jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, Serge Gnabry s’offrait un doublé rapide (50e, 65e) pour mettre définitivement la Bayern Munich a l’abri. En fin de match, Mathys Tel (80e) et Noussair Mazraoui (90+2) parachevaient le succès des locaux. Grâce à cette victoire, les Bavarois confirment leur statut de leader et s’éloignent de Dortmund qui affrontera le Borussia Mönchengladbach plus tard dans la soirée.



Dans les autres rencontres de l’après-midi, l’Union Berlin a battu à domicile Fribourg (4-2). Les locaux faisaient rapidement la différence par l’intermédiaire de Kevin Behrens (5e) et Sheraldo Becker (36e, 38e), avant que les visiteurs ne reviennent dans la partie en deuxième période grâce à Manuel Gulde et (56e) Vincenzo Grifo (70e, s.p.). Finalement, Aïssa Bilal Laïdouni redonnait un peu plus de largeur au score en toute fin de rencontre (80e). Enfin, l’Eintracht Francfort s’est imposé facilement face à Mayence à domicile (3-0) et Wolfsbourg a pris le meilleur sur Hoffenheim (2-1).

Tous les résultats de l’après-midi

Bayern Munich 6-0 Schalke 04 : Müller (21e), Kimmich (29e), Gnabry (50e, 66e), Tell (80e), Noussair Mazraoui (90e+2)

Union Berlin 4-2 Fribourg : Behrens (5e), Becker (36e, 38e), Laïdouni (80e) / Gulde (56e), Grifo (70e, s.p.)



Eintracht Francfort 3-0 Mayence : Kamada (18e, s.p.), Buta (30e), Kolo Muani (59e)

Wolfsbourg 2-1 Hoffenheim : Kaminski (15e), Waldschmidt (75e) / Guilavogui (90e+3, c.s.c.)

Bochum 3-2 Augsbourg : Antwi-Adjej (2e), Gouweleeuw (59e, c.s.c.), Losilla (62e) / Maier (29e), Yeboah (85e)

