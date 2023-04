Bundesliga: le Bayern marche sur Dortmund dans le Klassiker et prend la tête

Ce samedi après-midi, le Bayern Munich recevait Dortmund pour le choc de la 26e journée de Bundesliga. Pour la première de Thomas Tuchel, les Bavarois se sont imposés dans ce Klassiker sur le score de 4-2 et reprennent la première place du championnat avec deux points d’avance sur leur adversaire du jour.

Le début de rencontre était pourtant en faveur du Borussia qui gênait énormément les locaux grâce à un pressing haut. Mais les Munichois vont prendre l’avantage grâce à une action anodine. Sur une longue passe d’Upamecano, Kobel ratait complètement son dégagement et le ballon finissait au fond des filets (1-0, 15e). Galvanisé par ce but, le Bayern faisait le break grâce à Thomas Müller à la réception d’un corner (2-0, 18e).

Dans la foulée, l’allemand s’offrait un doublé pour creuser l’écart (3-0, 23e). La fin de ce premier acte était plus calme. Juste au retour des vestiaires, Kingsley Coman inscrivait un nouveau but pour assurer la victoire des siens (4-0, 50e). Can pensait relancer Dortmund sur penalty (4-1, 77e), mais cela fut insuffisant malgré une nouvelle réduction du score dans les arrêts de jeu, grâce à Malen (4-2, 90e+2).

Première réussie donc pour Tuchel sur le banc du Bayern qui reprend la tête de la Bundesliga, avec deux points d’avance sur son adversaire du jour. De son côté, le BVB devra se relancer contre l’Union Berlin pour rester dans la course au titre.