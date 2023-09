Bundesliga: le Bayern explose Bochum (7-0), Harry Kane voit triple

-Publicité-

Avec un triplé d’Harry Kane, le Bayern Munich a éparpillé Bochum (7-0) ce samedi, à l’occasion de la 5è journée de Bundesliga.

Tombeur de Manchester United (4-3) mercredi en Ligue des champions, le Bayern Munich a signé ce samedi une nouvelle victoire. Cette fois-ci, c’est contre Bochum en Bundesliga que les Bavarois ont imposé leur loi. Hôtes des Unabsteigbaren à l’Allianz Arena, les Munichois se sont en effet imposés sur le score sans appel de 7-0.

Trop fort pour des adversaires limités offensivement, les hommes de l’entraineur Thomas Tuchel ont déroulé sur notamment un masterclass d’Harry Kane. Recruté cet été en provenance de Tottenham, l’attaquant anglais a signé un triplé (13e, 54e sp, 88e) et a délivré deux passes décisives à Sane (38e) et Tel (81e). Choupo-Moting (4e) et De Ligt (29e) ont également participé à la fête.

Avec cette victoire facile, le Bayern Munich reprend son fauteuil de leader du championnat avec 13 points, devant Stuttgart et RB Leipzig qui complète le podium. Bochum est lui relégué à la 14è place avec 3 points.

