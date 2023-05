Bundesliga: le Bayern double Dortmund et s’offre le titre

-Publicité-

Dans un duel à distance palpitante ce samedi, lors de la dernière journée de Bundesliga, le Bayern a profité de son succès sur la pelouse de Cologne (2-1) et du nul de Dortmund contre Mayence (2-2), pour s’offrir un nouveau titre de champion d’Allemagne.

La 34e et dernière journée de la Bundesliga se déroulait ce samedi. Toujours en course pour le titre, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich se livraient un duel à distance pour tenter de monter sur le toit de l’Allemagne. Au coup d’envoi des différentes rencontres, le BVB n’avait besoin que d’une victoire à domicile contre Mayence, pour mettre fin à la domination sans partage des Munichois depuis 10 ans.

Mais les coéquipiers de Marco Reus n’ont pas répondu présent et ont été tenus en échec sur le score de 2-2. De son côté, le Bayern ne s’est pas troué et a battu Cologne sur le score de 2-1, pour remporter son 11e titre consécutif de champion d’Allemagne. Éliminés en Ligue des Champions, en Coupe d’Allemagne, les hommes de Thomas Tuchel sauvent donc leur saison de manière presque miraculeuse. De leur côté, les joueurs de Dortmund manquent une occasion incroyable de soulever à nouveau le trophée du championnat et peuvent s’en vouloir.



Schalke retourne en deuxième division

Pour les autres enseignements de cette dernière journée, Leipzig, vainqueur de Schalke (4-2), assure sa place en Ligue des champions et condamne par la même occasion Schalke à la relégation. Avant-dernier de Bundesliga, les pensionnaires de Gelsenkirchen devaient absolument s’imposer face à Leipzig pour espérer se maintenir dans l’élite, mais ils n’ont pas réussi leur mission et descendent donc en deuxième division.

Auteur d’une très grande saison, l’Union Berlin a réussi à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Un exploit retentissant pour le club allemand. Pour le reste, le Hertha Berlin est également relégué, tandis que Stuttgart jouera les barrages.

