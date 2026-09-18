Bundesliga : Kane atteint 100 buts en 98 matchs, le Bayern écrase l’Union 7-0

Le Bayern Munich a écrasé l’Union Berlin 7-0, vendredi 18 septembre à l’Allianz Arena, lors de la 4e journée de Bundesliga. Harry Kane a signé un doublé et est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire du championnat allemand à atteindre 100 buts, en seulement 98 apparitions.

L’attaquant anglais a transformé un penalty à la 39e minute pour porter le score à 2-0 et inscrire son 100e but en Bundesliga. Il a ajouté un deuxième but à la 54e minute, portant son total à 101 réalisations dans le championnat allemand.

Kane efface ainsi le précédent record de Dieter Müller, qui avait eu besoin de 129 matches avec Cologne pour atteindre la barre des 100 buts. Le capitaine de l’Angleterre était arrivé à Munich en 2023 et comptait 99 buts en 97 rencontres de Bundesliga avant ce match.

Michael Olise a également marqué la rencontre avec un triplé aux 43e, 73e et 76e minutes. Jamal Musiala avait ouvert le score à la 18e minute, tandis qu’Ismael Saibari a inscrit le sixième but bavarois à la 70e.

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Le Bayern poursuit ainsi son début de saison sans défaite en championnat. Avant cette quatrième journée, l’équipe de Vincent Kompany affichait deux victoires et un nul en trois rencontres.

Après la trêve internationale, le Bayern doit retrouver la Bundesliga le 10 octobre sur le terrain d’Augsbourg, lors de la 5e journée.