Bundesliga: Jude Bellingham élu meilleur joueur de la saison

-Publicité-

Le jeune prodige du Borussia Dortmund, Jude Bellingham a été meilleur joueur de la Bundesliga. Le championnat allemand a annoncé la nouvelle ce lundi matin.

La saison 2022-2023 de la Bundesliga a pris fin samedi dernier, avec le sacre inattendu du Bayern Munich, qui a doublé in extrémis le Borussia Dortmund. Un gros coup dur pour le BVB qui était tout proche de mettre fin à la domination sans partage des Bavarois sur le championnat allemand. Malgré ce raté, les joueurs de Dortmund peuvent être fiers de leur saison, notamment Jude Bellingham qui a impressionné son monde. D’ailleurs, le milieu anglais a été élu ce lundi meilleur joueur de la saison en Bundesliga.

Au cours de cette saison 2022-2023, qui s’achève, Jude Bellingham s’est imposé comme une référence à son poste, accumulant un total de 14 buts et 7 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues. Le jeune joueur a captivé les amateurs de football par sa polyvalence et son talent exceptionnel. Mais pas que ça, il a également attiré les convoitises des plus grands clubs européens.

- Publicité-

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham devrait, sauf incroyable retournement de situation, rejoindre le Real Madrid dans les prochaines semaines. Selon les informations des médias espagnols, le club Merengue a déjà bouclé toute l’opération. Un accord a déjà été trouvé avec le joueur, mais également avec son club actuel. L’officialisation pourrait même intervenir dans les prochains jours.

Articles similaires