Bundesliga (J22) – Dortmund : Serhou Guirassy domine Mayence

Vendredi 13 février, pour la 22e journée de Bundesliga, Dortmund accueillait Mayence au Signal Iduna Park et menait déjà 3-0 à la pause. Le score a été inscrit grâce à un doublé de l’attaquant guinéen Serhou Guirassy et à une réalisation du défenseur Niklas Süle.

Football
Aligné en pointe, Guirassy a trouvé le filet à deux reprises lors de la première période. Il a débloqué la situation dès la 10e minute sur une passe décisive de Ryerson. Cinq minutes plus tard, Ryerson a de nouveau servi et Süle a profité de l’occasion pour porter le score à 2-0. Avant la mi-temps, à la 42e minute, Guirassy a signé son deuxième but personnel, encore une fois après une intervention de Ryerson.

En inscrivant son quatrième but sur les trois derniers matches, le buteur confirme une excellente période de forme et place Dortmund en bonne position à la pause. Après ces 45 premières minutes, les locaux apparaissent en bonne voie pour espérer les trois points dans cette rencontre.

