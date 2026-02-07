Bundesliga J21 : Union Berlin et Eintracht Francfort font match nul

Match d’ouverture de la 21e journée de Bundesliga, l’opposition entre l’Union Berlin et l’Eintracht Francfort s’est soldée par un partage des points (1-1) vendredi 6 février. Les visiteurs ont longtemps paru maîtriser les débats, mais ils n’ont pas réussi à conserver leur avantage jusqu’au terme de la rencontre.

Francfort a monopolisé le ballon et fait circuler le jeu principalement dans le camp adverse, ce qui a fini par produire des effets en fin de partie. À la 83e minute, Nathaniel Brown a trouvé le chemin des filets après une passe décisive de Mahmoud Dahoud, donnant l’impression que les Aigles allaient rentrer avec une victoire précieuse à l’extérieur.

L’Union Berlin a toutefois refusé de s’effondrer. Solide sur le plan mental et poussée par son public, l’équipe de la capitale a obtenu un penalty en toute fin de match. À la 87e minute, Leopold Querfeld s’est chargé de transformer la tentative depuis le point de réparation, permettant aux locaux d’arracher l’égalisation et un point capital.

Incidences au classement