Bundesliga J21 : Dortmund et Mayence s’imposent, Stuttgart battu par St. Pauli

Borussia Dortmund a quitté Wolfsbourg avec les trois points après un match serré conclu sur le score de 2-1. Julian Brandt a offert l’avantage aux visiteurs juste avant la pause (38e), mais les locaux ont répliqué en seconde période par Konstantinos Koulierakis (52e). La délivrance est venue en fin de partie : Serhou Guirassy a trouvé le chemin des filets à la 87e minute pour sceller la victoire. Ce succès permet au BVB de rester solidement installé en deuxième position avec 48 points, tandis que Wolfsbourg demeure 15e avec 19 unités.

Mayence a signé une opération importante à domicile en battant le FC Augsbourg 2-0. Nadiem Amiri s’est montré décisif en transformant deux penalties, l’un très tôt (8e) et l’autre peu avant la fin du temps réglementaire (80e). Les hommes d’Urs Fischer ont su se montrer rigoureux défensivement et efficaces sur leurs occasions, ce qui leur permet de grimper à la 13e place avec 21 points, alors qu’Augsbourg compte 22 points et pointe au 12e rang.

La bonne surprise de l’après-midi est venue du duel à Hambourg où le FC St. Pauli a renversé Stuttgart 2-1. Manolis Saliakas a ouvert le score avant la pause (35e), puis Daniel Sinani a doublé la mise sur penalty en seconde période (55e). Stuttgart a réduit l’écart dans le temps additionnel grâce à Jamie Leweling (90e+), mais cela n’a pas suffi pour revenir au score. Cette performance laisse St. Pauli 17e avec 17 points, tandis que Stuttgart reste au contact en 4e position avec 39 points.

