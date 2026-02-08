Bundesliga J21 : Bayern Munich – Hoffenheim en direct à la TV

Le Bayern Munich reçoit Hoffenheim ce dimanche 8 février 2026 à l’Allianz Arena, pour la 21e journée de Bundesliga. Le coup d’envoi est programmé à 16h30 GMT, une rencontre qui suscite beaucoup d’intérêt dans le championnat allemand.

Les abonnés pourront suivre la partie en direct à la télévision et sur les plateformes de streaming des diffuseurs officiels. En France et dans plusieurs pays francophones, la retransmission a été confiée à beIN SPORTS 1, qui proposera également un flux en ligne via son service beIN SPORTS Connect réservé aux titulaires d’un abonnement.

Pour le public africain, la diffusion sera assurée par Canal+ Sport 1, permettant aux fans du continent de ne rien rater de cette affiche dominicale. Des options de visionnage locale peuvent exister selon les bouquets et offres régionales.

Diffusion selon les zones géographiques

Dans d’autres territoires européens, la rencontre sera disponible sur DAZN 1, couverture qui concerne notamment l’Allemagne, l’Autriche et la Belgique parmi d’autres pays. À cela s’ajoutent des chaînes nationales et chaînes sportives locales qui détiennent les droits pour retransmettre la Bundesliga dans leurs marchés respectifs.

Les plateformes de streaming associées aux diffuseurs officiels restent la solution la plus simple pour regarder le match à distance : elles proposent souvent des commentaires en plusieurs langues et des options de diffusion haute définition pour les abonnés. Il est conseillé de vérifier la disponibilité du contenu dans son pays et, le cas échéant, d’anticiper la souscription ou l’activation du service pour éviter toute interruption au moment du coup d’envoi.