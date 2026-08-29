Bundesliga: Elversberg reçoit Leverkusen pour son premier match dans l’élite

Le SV Elversberg reçoit le Bayer 04 Leverkusen samedi 29 août à 15h30 pour la 1re journée de Bundesliga, une affiche qui marquera la première apparition du club sarrois dans l’élite allemande.

Elversberg aborde ce rendez-vous après avoir assuré sa montée le 17 mai 2026. Le club a aussi bien lancé sa saison officielle en battant Duisburg 3-1 au premier tour de la DFB-Pokal le 22 août, de quoi arriver avec un premier repère compétitif avant ses débuts en championnat.

Leverkusen s’est également qualifié pour le 2e tour de la coupe allemande en dominant Wehen Wiesbaden 4-0 le 22 août. Le déplacement chez le promu constitue donc son entrée en Bundesliga 2026-2027, avec l’objectif de confirmer cette mise en route réussie.

Les deux équipes se connaissent déjà hors championnat. Leur dernier duel officiel remonte au 29 octobre 2024, lorsque Leverkusen s’était imposé 3-0 en DFB-Pokal.