Bundesliga : Cologne adapte son jeu face à RB Leipzig

À la veille du déplacement à Cologne, programmé dimanche à 14h30 GMT, Ole Werner a pris la parole devant les journalistes pour préparer la rencontre. L’entraîneur du RB Leipzig a mis en garde contre la capacité de son adversaire à modifier son plan de jeu en fonction de l’équipe en face, ce qui, selon lui, rend le match imprévisible et exigeant.

À la veille du déplacement à Cologne, programmé dimanche à 14h30 GMT, Ole Werner a pris la parole devant les journalistes pour préparer la rencontre. L’entraîneur du RB Leipzig a mis en garde contre la capacité de son adversaire à modifier son plan de jeu en fonction de l’équipe en face, ce qui, selon lui, rend le match imprévisible et exigeant.

Werner a pointé la transformation offensive du FC Cologne ces dernières semaines, insistant sur leur jeu souvent direct et leur faculté à exploiter les secondes balles. Il a cité la vitesse sur les flancs et l’apport des attaquants Ache et Bülter comme éléments clés du danger posé par les Rhénans, susceptibles de varier leur approche tactique selon l’opposition.

Conscient des prestations en demi-teinte de ses joueurs récemment, le technicien a appelé à davantage d’intensité et de régularité. Plutôt que de produire quelques séquences intéressantes, Leipzig doit, d’après lui, afficher ses qualités sur l’ensemble du match et rester mobile et agressif quelle que soit l’organisation adverse.

Publicité

Situation du groupe