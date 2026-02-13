Bundesliga – Bayern Munich : Vincent Kompany se méfie du Werder Brême

La veille du déplacement du Bayern Munich à Brême pour la 22e journée de Bundesliga, Vincent Kompany s’est présenté devant les médias. L’entraîneur munichois a souligné sa prudence face à un adversaire dont la dynamique a récemment changé.

Le Werder a en effet confié les rênes à Daniel Thioune le 4 février, en remplacement d’Horst Steffen, une décision qui peut redistribuer les cartes sur le plan tactique. Kompany a insisté sur la nécessité d’être adaptable quand l’adversaire vient de changer d’entraîneur et sur l’importance de jouer sur ses propres forces pour ne pas se laisser surprendre.

Le coup d’envoi est prévu samedi à 14h30 GMT et le Bayern entend aborder la rencontre sans sous-estimer son rival afin d’éviter les pièges habituels de la compétition domestique.

Évolutions individuelles et options tactiques

Aleksandar Pavlović reçoit des éloges pour sa progression. Formé au club, le jeune milieu confirme sa montée en puissance non seulement par ses qualités offensives mais aussi par ses efforts défensifs accrus. Kompany note une nette amélioration dans ses récupérations et souligne qu’il apporte désormais un impact défensif tangible à l’équipe, illustrant la réussite du centre de formation.

La combinaison Pavlović–Joshua Kimmich constitue un atout majeur pour le système bavarois. Les deux joueurs occupent des rôles complémentaires : ils participent activement aux phases offensives tout en restant impliqués dans le travail défensif. Kompany a rappelé que leurs profils diffèrent, mais que cette différence sert la cohérence du collectif plutôt que de gêner son fonctionnement.

Enfin, l’absence de Michael Olise, suspendu après une accumulation de cartons jaunes, a été abordée. Le technicien a salué la saison jusque-là remarquable du joueur, tout en précisant que son indisponibilité pour ce match n’est pas due à une blessure et qu’il dispose d’options pour le remplacer sur la feuille de match.