Bundesliga – Bayern Munich : Michael Olise détrône Thomas Müller

Depuis son arrivée en Bavière, Michael Olise impose son empreinte offensive au Bayern Munich et gravite désormais parmi les protagonistes incontournables du championnat allemand. Recruté pour insuffler davantage de percussion et de créativité dans le jeu, il enchaîne les prestations déterminantes qui attirent l’attention au plus haut niveau.

Depuis son arrivée en Bavière, Michael Olise impose son empreinte offensive au Bayern Munich et gravite désormais parmi les protagonistes incontournables du championnat allemand. Recruté pour insuffler davantage de percussion et de créativité dans le jeu, il enchaîne les prestations déterminantes qui attirent l’attention au plus haut niveau.

Ces dernières semaines, l’ailier a surtout fait parler de lui par une série d’actions décisives répétées, enchaînant les passes qui ont ouvert des rencontres pour son équipe. Ce cycle de performances lui a permis de franchir un jalon historique lié à une référence du club.

La marque en question était longtemps associée à Thomas Müller : le vétéran avait réalisé une série impressionnante de matches consécutifs avec au moins une passe décisive en 2021. Olise, par son enchaînement, rejoint désormais ce cercle restreint et inscrit son nom dans cette trajectoire d’excellence.

Publicité

Des matches marquants et des chiffres parlants

Le 11 janvier, Olise a été l’un des artisans majeurs du large succès contre Wolfsbourg (8-1), contribuant par deux buts et une passe décisive. Il a poursuivi sur la même lancée lors des rencontres suivantes : des prestations notables contre Cologne et Leipzig, dont un match comportant un but et trois offrandes pour ses coéquipiers, ont confirmé sa montée en puissance.

La série s’est prolongée avec des passes décisives face à Augsbourg, Hambourg et lors du succès 5-1 contre Hoffenheim le 8 février. Ces interventions ont alimenté une dynamique collective très fluide et renforcé la menace offensive bavaroise.

Sur la saison 2025-2026 de Bundesliga, Olise compte à ce jour 16 passes décisives, dépassant déjà son total de l’exercice précédent (15), et ce alors qu’il reste encore plus d’une dizaine de journées à jouer. Ces chiffres soulignent son rôle central dans le dispositif munichois et font de lui l’un des meilleurs distributeurs de passes d’Europe cette saison.