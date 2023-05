Bukayo Saka : «C’est pour cette raison que j’adore Cristiano Ronaldo»

-Publicité-

Dans une interview accordée au site d’Arsenal, le milieu de terrain des Gunners, Bukayo Saka, a fait l’éloge de Cristiano Ronaldo, qui était le modèle de l’international anglais dans son enfance.

Comme tout footballeur, Bukayo Saka a aussi un idole. Et celui de l’international anglais s’appelle Cristiano Ronaldo. La star portugaise, qui évolue du côté d’Al Nassr en Arabie Saoudite, a inspiré bons nombres de joueur en herbe de part ses buts, son carlisme, sa détermination et ses gestes techniques sur le terrain.

Dans une interview accordée au site officiel d’Arsenal, Bukayo Saka a admis qu’il a toujours été un grand fan du quintuple Ballon d’Or et qu’il a même essayé d’imiter ce que faisait la superstar lusitanienne. « Plus je vieillis, plus j’aime le football. J’ai joué beaucoup de matches, mais j’en ai aussi vu beaucoup. J’aimais Cristiano Ronaldo. Beaucoup d’autres enfants de mon âge aimaient le regarder jouer. Ce qu’il faisait sur le terrain et ses points forts. Même sa façon de tirer les coups francs. Beaucoup d’entre nous ont essayé d’imiter Ronaldo », a déclaré l’ailier anglais.

- Publicité-

Pur produit du centre de formation d’Arsenal, Bukayo Saka a inscrit 14 buts et délivré 11 passes décisives en 46 matches avec les Gunners cette saison. L’Anglais a fait ses premiers pas avec les Gunners lors d’un match de Ligue Europa contre Vorskla Poltova, sous la houlette d’Unai Emery. Aujourd’hui, il est la coqueluche de l’Emirates Stadium.

Articles similaires