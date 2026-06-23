Bruno Solo confondu avec Julien Mairesse accusé de viol : Yvan Le Bolloc’h intervient pour rectifier

L’affaire opposant l’humoriste Elena Nagapetyan au scénographe Julien Mairesse, mis en examen pour viol depuis septembre 2025, a récemment été marquée par une confusion médiatique relayée sur les réseaux sociaux. En effet, plusieurs médias dont 20 Minutes ont illustré leurs articles traitant de l’affaire avec une photographie de Bruno Solo, acteur emblématique de la série Caméra Café, et non celle du véritable mis en examen. Cette erreur graphique a suscité une réaction vive d’Yvan Le Bolloc’h, comédien et partenaire de Bruno Solo dans la série, qui a pris la parole publiquement pour rectifier cette méprise sur X.

Julien Mairesse, âgé de 45 ans, est une figure reconnue dans le domaine du spectacle, ayant collaboré avec des artistes populaires tels que Aya Nakamura, PLK, Tayc, Dadju ou Amel Bent. Il est également connu pour son travail sur l’émission Nouvelle école, diffusée sur Netflix. L’affaire concerne des accusations de viol portées par Elena Nagapetyan, humoriste et chroniqueuse radio sur France Inter, qui a dévoilé publiquement son témoignage en juin 2026. Elle affirme que les faits reprochés se seraient déroulés durant une nuit à Biarritz en juin 2025, alors qu’elle terminait sa tournée des Zéniths.

Cette confusion autour de l’image utilisée dans les médias intervient dans un contexte délicat, où les versions des deux parties sont radicalement opposées, exacerbant la sensibilité de l’affaire aux yeux du public et des professionnels concernés.

Une photo de Bruno Solo utilisée à tort dans l’affaire Mairesse, Yvan Le Bolloc’h réagit vivement

C’est par le biais de son compte X qu’Yvan Le Bolloc’h a dénoncé cette erreur visuelle, relayant la publication de 20 Minutes qui illustrait un article intitulé « L’humoriste Elena Nagapetyan accuse de viol le scénographe Julien Mairesse » avec une photographie de Bruno Solo. Ce dernier est un acteur très connu notamment pour son rôle dans la série Caméra Café, et n’a aucun lien avec cette affaire judiciaire. Yvan Le Bolloc’h a publié un message clair et ferme afin de corriger l’image associée à cette affaire : « Cet homme est Bruno Solo et non pas Julien machin merci de rectifier 20 minutes ».

Cette confusion est d’autant plus problématique que l’affaire suscite une attention médiatique importante en raison de la gravité des accusations. Le jeu associant une personnalité publique non concernée à un dossier judiciaire sensible pose des questions quant à la rigueur dans la diffusion de l’information et à la protection des images des personnalités publiques.

L’affaire Nagapetyan-Mairesse : témoignages et dénégations opposés

Elena Nagapetyan, 38 ans, a fait part publiquement de son accusation dans une interview accordée au quotidien Le Parisien le 19 juin 2026. Elle fait état d’un lourd secret gardé pendant une année, expliquant avoir attendu pour éviter toute instrumentalisation de ces faits à des fins commerciales ou publiques. Elle souligne également la volonté de protéger son fils de huit ans ainsi que son fiancé. La responsabilité de libérer la parole des victimes dans le milieu du spectacle et l’accumulation d’autres témoignages similaires l’auraient convaincue de briser ce silence, martelant que « le silence protège les agresseurs et isole les victimes ».

Le récit de Nagapetyan décrit une intrusion non consentie par Julien Mairesse dans sa chambre d’hôtel durant la nuit du 13 au 14 juin 2025, à Biarritz, après la dernière représentation de sa tournée. Elle affirme que le scénographe l’aurait contrainte à des actes sexuels malgré ses refus à de multiples reprises.

De son côté, Julien Mairesse réfute catégoriquement ces accusations. Dans une publication Instagram le 21 juin 2026, il reconnaît une infidélité envers sa compagne mais conteste tout acte non consenti lors de cette nuit. Il affirme qu’il y a eu un « consentement mutuel » entre lui et Elena Nagapetyan et déclare ne jamais avoir commis de violence physique, verbale ou psychologique. Son avocat a précisé que seuls des actes préliminaires, consentis de part et d’autre, auraient eu lieu. Par ailleurs, Florence Foresti, ex-compagne de Mairesse, a apporté un soutien discret en aimant cette publication.

Face à ces versions contradictoires, la procédure judiciaire suit son cours, avec Julien Mairesse toujours présumé innocent.