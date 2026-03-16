Bruno Salomone jouait aux côtés de Florent Manaudou dans la nouvelle saison d’A priori

Bruno Salomone , comédien et humoriste reconnu du paysage audiovisuel français, est décédé le dimanche 15 mars 2026 à l’âge de 55 ans, quelques jours seulement avant la diffusion de la nouvelle saison de la série A priori sur France 3, dans laquelle il apparaissait dans un rôle secondaire aux côtés de Florent Manaudou et Lucia Passaniti. L’annonce de sa disparition a entraîné une vague d’hommages sur les réseaux sociaux et dans le milieu artistique.

Selon les informations relayées par Clément Garin, la disparition de Bruno Salomone intervient dans un contexte professionnel marqué par la sortie imminente de cette saison d’A priori, projet télévisuel auquel il avait participé récemment. Le comédien, âgé de 55 ans, était attendu à l’écran alors que la série préparait son retour sur la chaîne publique.

Bruno Salomone s’était fait connaître du grand public notamment par son travail au sein de la troupe Nous Ç Nous et par ses collaborations avec d’autres figures de l’humour et du cinéma français. Depuis l’annonce de son décès, des personnalités du spectacle ont publié des messages émotionnels rappelant son parcours et son travail.

Pluie d’hommages après la mort de Bruno Salomone

Parmi les réactions les plus relayées figure celle de Jean Dujardin, compagnon de route de Salomone au sein des Nous Ç Nous. Sur Instagram, l’acteur a publié : « Mon Bruno. Ce soir, Je n’ai pas les mots. Je n’ai que des images, des fous rires, des regards… Les ‘Nous ç nous’ marcheront toujours à tes côtés. Merci pour ton talent, ton amitié et ta très belle humanité. Je te pleure, je t’embrasse et je t’aime. Ton Jeannot ».

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La comédienne Frédérique Bel, qui a partagé des scènes et des moments d’amitié avec Salomone, a également exprimé sa peine et publié plusieurs messages empreints d’émotion : « Ton rire qui résonne… Ouch ! Mon Dieu c’est dur. Bon voyage Bruno. Tu peux être fier de ton passage sur terre. Tant de douceur, de simplicité et d’humanité. Quelle chance j’ai eu de t’avoir connu ! » et encore : « Je prie pour ton âme , qui n’aura pas trop de mal à s’élever vu la belle personne que tu es . Merci mon Bruno. Oh putain c’est dur ! Oh putain ! Non ! Je suis pas d’accord. Mon Dieu prends soin de lui ».

L’animateur et artiste Patrick Sébastien a, pour sa part, raconté dans les colonnes de Paris Match un épisode vécu avec Salomone dans les derniers jours : Bruno voulait revoir « toutes les séquences et les sketches qu’ils avaient faits » dans ses émissions. « Dans la nuit, on a monté la vidéo et on la lui a fait passer. Et apparemment, ça l’a rendu heureux », a-t-il déclaré, évoquant aussi la solidarité entre anciens compagnons et le fait que Jean Dujardin et d’autres amis se sont relayés au chevet du comédien.

Les hommages continuent de se multiplier sur les plateformes sociales, où collègues, amis et spectateurs soulignent tant le talent comique que l’humanité de Bruno Salomone. Les éléments publics disponibles confirment sa disparition le 15 mars 2026 et rappellent sa présence dans la prochaine saison d’A priori sur France 3.