Brouille entre les ivoiriens et la camerounaise, Mayole Francine: Apoutchou prend position

- Publicité-

Le chanteur et influenceur ivoirien Apoutchou National s’est invité dans la brouille entre la Côte d’Ivoire et la web-humoriste camerounaise, Mayole Francine.

Depuis quelques jours, les Ivoiriens appellent à l’expulsion de la camerounaise, Mayole Francine, qui a fait le déplacement pour soutenir les Lions Indomptables. S’en est suivi des menaces de violences physiques qui n’ont pas laissé Apoutchou National indifférent.

L’artiste a fait une sortie sur la toile pour soutenir la jeune fille qui est au cœur de la polémique pour avoir fait une blague sur les routes poussiéreuses de la commune de Cocody. ‘‘On nous avait dit qu’il n’y avait pas de poussière à Abidjan. Moi je croyais qu’il n’y avait pas de poussière ici, mais voilà Ça’’, a-t-elle plaisanté à son arrivée.

Mais connus pour leur impulsions, les Ivoiriens n’ont pas tardé à répondre de façon virulente en demandant son expulsion pure et simple.

- Publicité-

‘‘Y’a pas lieu de rapatrier quelqu’un ici. Si tu peux chasser ta femme de chez toi alors vas-y. Entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun, y’a une grande histoire d’amour. Venez pas mettre la zizanie entre nous et le Cameroun. La fête sera belle avec tous les Camerounais et Ivoiriens.

Moi-même le prochain match des éléphants si j’ai un ticket je vais partir pareil aussi pour les match des Camerounais. Donc ma sœur va où tu veux film ou tu veux c’est tout ça qui fait la beauté de la coupe d’Afrique. Mais de grâce ne rentre pas dans les dénigrements ou les insultes. Dieu bénisse l’Afrique’’, a réagi Apoutchou National

Il sera soutenu par Le Molare qui a semblé calmer les ardeurs malgré le ton provocateur. ‘On ne rapatrie pas quelqu’un qui doit partir dans 6 jours normalement. Le premier tour est déjà fini. Vous êtes trop dans les émotions. Calmez-vous’’, ajoute-t-il.