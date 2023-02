Brouille entre Fally Ipupa et sa fille aînée, Keyna: son ex-femme Nicky Menga choisit son camp

Au milieu de la brouille entre Fally Ipupa et sa fille aînée Keyna, Nicky Menga ex femme du chanteur congolais a pris position.

Keyna Ipupa a fait de révélations choquantes sur ses liens avec son père, le chanteur Fally Ipupa. La jeune femme a confié en plein live sur tiktok qu’elle est en conflit avec son père. A l’en croire, père et fille ne se parlent plus depuis des années.

« Ça fait des années que ces petits jeux durent et ce n’est pas la première fois qu’on ne se parle pas pendant longtemps. Nous passons des années à ne pas s’adresser la parole et ça ne me fait rien du tout », a-t-elle affirmé.

Alors que ses confidences font grands bruits sur les réseaux sociaux, Nicky Menga a pris position pour sa fille Keyna Ipupa. « Ma yaya, Keyna Love », a écrit l’ex-femme de Fally Ipupa en légende de la publication d’une photo de sa fille le mercredi 22 février 2023 sur Instagram.