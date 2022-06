Brookside et Coronation Street : mort subite de l’acteur James Caroll

La star de Brookside et Corrie, James Caroll est décédé ce jeudi 09 juin 2022. Il n’était pas annoncé malade et aucune cause de son décès n’a été évoquée.

L’acteur de Coronation Street et Brookside, James Caroll n’est plus. Connu pour avoir joué Brian « Bumper » Humphreys dans le feuilleton Channel 4 désormais supprimé entre 1988 et 1991, James a récemment fait une apparition à l’écran en jouant l’ami de Mary Taylor, Colin, dans le feuilleton ITV Coronation Street plus tôt cette année.

En 2020, il a été rapporté que James avait lutté contre une pneumonie, mais l’ancienne star s’est complètement rétablie. Parallèlement à sa carrière d’acteur, James était très actif sur YouTube, où il s’ouvrait sur le fait de vivre avec une maladie. C’est d’ailleurs sur ce réseau social qu’il a annoncé que son cerveau pouvait se rompre à tout moment.

Le défunt acteur, qui vivait à Preston, a partagé un documentaire sur son état de santé. Ledit documentaire présentait des apparitions de sa femme Justine et de leurs enfants.

En plus de son travail d’acteur, James était également membre de l’acte musical 2 Toned, un duo hommage Ska établi célébrant le ska, le reggae et la musique à 2 tons des charts britanniques. À la suite de sa mort, l’un des camarades du groupe de James a rendu hommage à la star décédée, sur la page Facebook du groupe.

« Mon cœur est brisé. Mon incroyable ami, mentor et frère James Caroll Jimmy est malheureusement décédé. Jimmy et moi avons eu un acte génial et nous avons eu 12 belles années et plus de 850 spectacles dans tout le pays et rencontré et diverti des milliers de personnes merveilleuses que nous appelons maintenant des amis. Le temps passé sur scène était sensationnel mais le temps de qualité passé à voyager, à rire, à pleurer, à plaisanter et bien sûr à chanter et à faire partie intégrante de la vie de chacun est quelque chose », a-t-il rappelé.

Plusieurs autres personnalités ont rendu hommage à l’acteur sur les différents réseaux sociaux.