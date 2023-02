Brigitte Macron: 02 femmes condamnées pour avoir traité la première dame d’homme

Pour avoir affirmé que l’épouse du président français, Emmanuel Macron, est un homme, deux femmes ont été condamnées par le tribunal judiciaire de Lisieux en France.

Dans une vidéo devenue virale en décembre 2021, deux femmes dont les identités n’ont pas été dévoilées ont proféré des mensonges sur Brigitte Macron et ses enfants. Elles ont accusé la première dame d’être une femme transgenre du nom de Jean-Michel Trogneux et qu’elle n’aurait pas porté ses trois enfants.

Très souvent tolérante, Brigitte Macron n’a pas voulu se laisser faire cette fois-ci et l’affaire « Brigitte Trogneux » a fini au tribunal. Ce 10 décembre 2021, une femme qui se présentait comme « journaliste indépendante » et accompagnée d’une médium assure que le premier mari de Brigitte Macron n’a jamais existé.

Brigitte Macron et Catherine Auzière constituées en partie civile

En plus des propos insultants, elle soutient que les documents administratifs ont été truqués puis met en exergue une certaine Catherine Auzière qui aurait eu une relation avec Brigitte Macron. Toutes ces histoires juste pour distiller dans l’opinion publique que Brigitte Macron est un homme et non une femme. Selon la Dépêche, ladite Catherine Auzière est l’oncle par alliance de l’épouse du chef de l’Etat.

Pour mettre fin aux rumeurs et situer les responsabilités, Catherine Auzière et Brigitte Macron s’étaient constituées en partie civile. C’est ainsi qu’après une plainte, les deux femmes ont été jugées en janvier par le tribunal judiciaire de Lisieux dans le Calvados puis condamnées à une amende de 2000 € chacune.

Elles devront verser 3000 € à Catherine Auzière et son époux et 2000 € pour les frais d’avocat parce qu’elles sont reconnues coupables de délit de diffamation et complicité de diffamation.