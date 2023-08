Brice Samba: « C’est vrai, j’ai refusé la sélection congolaise pour la France parce que… »

Dans une longue interview accordée à Onze Mondial, Brice Samba est revenu sur son choix de nationalité sportive. Et le gardien de but du RC Lens a confié avoir recalé la RDC, son pays d’origine.

Titulaire indiscutable au RC Lens, Brice Samba fait partie des prétendants à la succession d’Hugo Lloris en équipe de France. Le gardien de but est en course avec Mike Maignan et Alphonse Areola pour le poste de portier principal. Et même si ses concurrents sont donnés pour favoris, le joueur de 29 ans a ses chances de disputer l’Euro avec les Bleus dans ses cages.

Evoquant ses ambitions avec l’équipe de France, le dernier rempart des Sang Or a révélé que le Congo l’avait approché pour le convaincre de jouer en faveur des Léopards. Une avance que Brice Samba a gentiment refusée.

«C’est vrai que j’ai refusé la sélection congolaise, la première fois en 2013 ou 2014. J’étais très jeune. Dans ma tête, ça a toujours été la France, honnêtement. Et plus, ça avançait, plus on me disait : « Tu es sûr que c’est toujours la France ? ». Même quand j’ai signé en Championship, les gens n’y croyaient plus. Seule ma famille, mes proches et moi continuions à y croire. Je suis fier d’être dans ce groupe, j’y suis arrivé alors que peu de gens m’en pensaient capable.

Avec Mike (Maignan) et Alphonse (Areola), on se connaît depuis la formation. On s’est affronté plein de fois lors des PSG – Le Havre. On est une bande de potes. On a une super relation avec Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens. On bosse en harmonie tous ensemble. Avec le coach Didier Deschamps, tout se passe bien également», a expliqué Brice Samba lors d’un entretien avec Onze Mondial.

