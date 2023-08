Brice Oligui Nguema prêtera serment de président de transition du Gabon le 4 septembre

Le général Brice Clotaire Oligui Nguema prêtera serment en tant que président de transition du Gabon le 4 septembre. C’est ce qu’a rapporté l’Agence France Presse (AFP) en citant un communiqué militaire.

Selon la source, le général prêtera serment en tant que président de transition le lundi 4 septembre devant la Cour constitutionnelle.

Un moindre mal

L’ancien premier ministre gabonais Raymond Ndong Sima a qualifié les événements du 30 août au Gabon de « coup d’État sans effusion de sang » et de « moindre mal » dans la situation existante.

« On ne peut qu’être satisfait par le fait qu’hier, les militaires se sont ingérés dans le processus électoral et l’ont rompu et que cela s’est passé sans effusion de sang. Dans la situation actuelle, cela peut être le moindre mal. Dans des régimes démocratiques, on peut espérer avoir des changements politiques à l’aide des élections quand l’accent est mis sur des institutions impartiales aux règles transparentes.

Les élections doivent avoir une base juridique solide qui offre à tout un chacun les mêmes chances de réussite. Or ces dernières années, les choses ne se sont pas passées ainsi dans notre pays », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

Selon Raymond Ndong Sima, la période de transition au Gabon doit avoir une période déterminée et aboutir à l’adoption d’une nouvelle Constitution et à de nouvelles élections. Les militaires doivent « s’inscrire dans le paysage politique du pays afin de créer un nouveau processus électoral digne d’un système démocratique et de promettre de ne pas participer aux élections personnellement ».

Le 30 août, un groupe de hauts responsables militaires gabonais a annoncé à la télévision nationale son arrivée au pouvoir. Les putschistes ont annulé les résultats des élections du 26 août, remportées par Ali Bongo Ondimba, candidat à un troisième mandat. L’armée a déclaré que le président était « gardé en résidence surveillée, entouré de sa famille et de ses médecins ». Par la suite, le général Brice Oligui Nguema a été désigné comme dirigeant de la transition par les militaires.