Brésil: une jeune femme décède en marge de Palmeiras-Flamengo

Suite aux affrontements entre les supporters des clubs de Palmeiras et Flamengo lors d’un match entre les deux équipes dimanche, une triste nouvelle est survenue. Une femme âgée de 23 ans, victime de ces incidents, a malheureusement perdu la vie ce lundi des suites de ses blessures.

C’est le club de Palmeiras qui a annoncé la nouvelle via un communiqué, présentant ses condoléances à la famille de la victime. «Nous regrettons profondément la mort de la fan Gabriela Anelli, qui a été touchée par une bouteille près d’Allianz Parque, avant le match contre Flamengo, samedi. On ne peut pas accepter qu’une jeune femme de 23 ans soit victime de barbarie dans un milieu qui devrait être le divertissement. Nous exprimons notre solidarité avec la famille du Palmeirense et exigeons la rapidité dans l’enquête sur ce crime, qui nuit à notre raison d’exister et compromet l’image du football brésilien», précise la publication du club brésilien.

Lamentamos profundamente a morte da torcedora Gabriela Anelli, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo contra o Flamengo, no sábado. Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de… pic.twitter.com/7kHJuPYYM4 — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 10, 2023

Le match entre Palmeiras et Flamengo (1-1), qui s’est déroulé lors de la 14e journée du championnat brésilien, a été marqué par deux interruptions provoquées par l’intervention de la police et l’utilisation de gaz poivré. Ces incidents se sont produits à l’extérieur du stade de l’Allianz Parque, mais ont également affecté des joueurs des deux équipes. Une altercation entre les supporters de Flamengo et de Palmeiras à l’extérieur du stade a conduit la police à utiliser du gaz poivré à deux reprises, entraînant ainsi deux interruptions du match en première mi-temps, d’une durée totale de 7 minutes.

Le premier arrêt s’est produit à la 16e minute lorsque Luan, se sentant incommodé, s’est accroupi et a placé son maillot sur son visage. D’autres joueurs ont suivi son exemple, dont le gardien Weverton, qui a quitté temporairement ses cages pour rejoindre le banc. D’autres joueurs ont également été affectés, ce qui a entraîné une interruption de jeu pendant deux minutes. Ensuite, dix minutes plus tard, une nouvelle interruption s’est produite pour la même raison, entraînant cette fois-ci une pause de quatre minutes.

