Brésil: un fan de Neymar donne toute sa fortune à l’attaquant du PSG

Un fan brésilien de Neymar a légué toute sa fortune à Neymar et a établi un testament au nom de l’attaquant du PSG, a informé le Daily Mail ce mercredi.

L’occasion pour Neymar d’accroitre sa richesse alors que l’attaquant du PSG fait partie des joueurs les mieux rémunérés au monde. Vénéré au Brésil, par des fans totalement dingue, sans doute, de leur idole, la star auriverde vient de recevoir un cadeau inespéré de l’un deux. Comme le rapporte le Daily Mail dans sa publication de ce mercredi, le Brésilien, dont le nom n’a pas été dévoilé, âgé de 30 ans, a décidé de léguer toute sa fortune à l’ancien buteur du Barça.

Dans une interview accordée à Metropoles, le »très généreux donateur » a expliqué qu’il se voyait à travers Neymar, notamment dans sa relation avec son père décédé et dans son combat contre la diffamation. L’homme, qui souffre de problème de santé, a préféré donné tous ses biens à son idole plutôt qu’aux membres de sa famille ou au gouvernement.

« J’aime Neymar, je m’identifie beaucoup à lui. Je souffre aussi de diffamation, je suis aussi très familial et la relation avec son père me rappelle beaucoup la mienne avec mon père, qui est décédé », a-t-il déclaré au média local. « Je ne suis pas en très bonne santé et, à cause de cela, j’ai vraiment vu que je n’avais personne à qui laisser mes affaires… Je ne voudrais pas que le gouvernement ou des proches avec qui je ne m’entende pas prennent mes affaires« , a-t-il ajouté.

Le fan brésilien avait auparavant tenté de faire une donation à Neymar…..sans succès. Mais cette fois-ci, il a décidé de passer par un testament notarié pour officialiser sa décision. Un super fan pour un multimillionnaire dont les revenus pour 2023 sont estimés à 85 millions de dollars selon Forbes. « Je sais que, surtout, il n’est pas gourmand, chose un peu rare de nos jours », a déclaré le fan.

