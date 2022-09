Brésil-Tunisie: les compos officielles, avec Neymar

Le Brésil affronte la Tunisie ce mardi soir (19h30, GMT+1) au Parc des Princes à l’occasion d’un match amical. Découvrez les compositions officielles des deux équipes.

Dernier test pour le Brésil avant la Coupe du monde 2022, dont le coup d’envoi est prévu le 20 novembre prochain au Qatar. Après leur probant succès contre le Ghana (3-0), les Auriverdes affrontent la Tunisie ce mardi soir, pour tenter d’améliorer leur série d’invincibilité qui est de 14 matchs sans défaite pour le moment. De leur côté, les Tunisiens vont jauger leur niveau contre un adversaire nettement supérieur aux Comores, qu’ils ont battu jeudi dernier.

Pour ce duel, Tite a opté pour un 4-3-3 classique avec Danilo, Silva, Marquinhos et Telles en défense. Il a également aligné une attaque avec Raphinha et Neymar sur les ailes et Richarlison en pointe. En face, la Tunisie débute avec le trio Ben Slimane-Jaziri-Msakni en attaque.

Les compos officielles

Brésil : Ederson – Danilo, Silva, Marquinhos, Telles – Casemiro, Paqueta, Fred – Raphinha, Richarlison, Neymar

Tunisie : Dahmen – Drager, Talbi, Bronn, Ben Ouannes – Skhiri, Laïdouni, Chaalali – Ben Slimane, Jaziri, Msakni