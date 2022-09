Brésil-Tunisie/Jet de banane sur Richarlison: la CAF condamne un « comportement inhumain »

La Confédération africaine de football a aussi réagi au jet de banane sur Richarlison lors du match Brésil-Tunisie (5-1) en amical, mardi dernier. Et la CAF a condamné « un tel comportement inhumain».

Mardi soir, lors de la large victoire du Brésil face à la Tunisie (5-1) dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde 2022, l’attaquant auriverde, Richarlison, a été la cible d’un acte raciste. Lors de la célébration de son but, le joueur de Tottenham a été victime d’un jet de banane depuis les tribunes.

Depuis cet acte raciste, les messages d’indignation ou de soutien envers le Brésilien se multiplient. Instance faîtière du football en Afrique, la Confédération africaine de football a également réagi à ce geste qui n’a pas sa place dans les stades. Et la CAF a condamné un tel comportement inhumain.

«La CAF condamne les actes de racisme dirigés contre le Brésilien Richarlison lors du match amical international entre la Tunisie et le Brésil à Paris cette semaine. La CAF est solidaire de Richarlison et condamne un tel comportement inhumain», a écrit l’instance sur Twitter, ce jeudi. La Fédération tunisienne de football s’est aussi prononcé sur l’incident et a assuré qu’elle présentera ses excuses publiques si l’auteur de l’acte ignoble venait des quelques supporters tunisiens au Parc des Princes, mardi dernier.

La FIFA se saisit de l’affaire

La FIFA n’est pas non plus restée en retrait de cet acte raciste, qui fait beaucoup parler tant en Tunisie qu’au Brésil. Selon les informations de Globoesporte, l’instance mondiale va ouvrir une procédure disciplinaire afin d’enquêter sur cet incident raciste.

Dans un message sur ses comptes sociaux, Richarlison avait lui, dénoncé la passivité des instances internationales dans la lutte contre le racisme et avait appelé à des sanctions radicales contre les auteurs d’actes racistes. « Tant qu’ils continuent leur bla-bla et qu’ils ne punissent pas, ça continuera comme ça, ça arrivera tous les jours et partout. Pas le temps frère! Non au racisme », avait posté le Brésilien sur son compte Twitter.