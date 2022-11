Brésil: Tite explique la forme de Neymar avant le Mondial 2022

Dans une interview accordée à Globo Esporte, le sélectionneur du Brésil Tite a expliqué la forme étincelante de Neymar depuis le début de la saison. Le technicien brésilien a notamment mis en avant le travail individuel du joueur parisien.

Buteur et passeur décisif ce dimanche, lors de la victoire du PSG sur la pelouse de Lorient (2-1) en Ligue 1, Neymar a confirmé son excellente forme depuis le début de la saison. Lors de cet exercice en cours, l’ancien joueur du FC Barcelone a déjà inscrit 11 buts toutes compétitions confondues et semble débarrassé de ses pépins physiques. Évidemment, à moins de deux semaines de la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 19 décembre), le sélectionneur du Brésil Tite est ravi des performances de l’attaquant parisien.

Dans une interview accordée à Globo Esporte, le technicien brésilien a même expliqué le regain de forme de Neymar. «Il a fait une préparation individuelle avec sa conscience de commencer à se préparer pendant ses vacances, à Mangaratiba. Ricardo Rosa, son préparateur physique personnel, a donné toutes ces conditions. Le PSG a fourni cette condition pour accélérer tout ce processus. Mais c’est fondamentalement sa capacité à vouloir se préparer individuellement. La volonté de gagner est une chose (…) Lorsque vous vous préparez à l’avance, vous récoltez ce qui a été fait en préparation», a-t-il déclaré.

Favori absolu du Mondial qatari, avec son cortège de stars en attaque, notamment Vinicius Jr, Neymar, Rodrygo, Roberto Firmino ou encore Antony, le Brésil évoluera dans le groupe G. Il sera accompagné par la Serbie la Suisse et le Cameroun. La Seleçao débutera sa compétition le 24 novembre contre les Serbes, avant d’affronter les Suisses (28 novembre) et les Lions Indomptables (le 2 décembre). Les coéquipiers de Thiago Silva et Eder Militao viseront évidemment la première place de cette poule.