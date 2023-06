Brésil-Sénégal: Mané et Vinicius titulaires , les compos officielles

Le Brésil et le Sénégal s’affrontent ce mardi soir (20h GMT+1) à Lisbonne au Portugal, en match amical. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

C’est sans doute le plus gros choc de cette trêve internationale de juin. Le Brésil et le Sénégal s’affrontent ce mardi soir, à Lisbonne au Portugal. Un match prévu au stade José Alvalade, à partir de 20 heures (GMT+1). Bourreaux de la Guinée (4-1) la semaine dernière, les Auriverdes veulent enchainer face aux champions d’Afrique d’Afrique. « On va attaquer très fort contre le Sénégal, sans aucun doute », a d’ailleurs assuré le sélectionneur de la Seleção, Ramon Menezes, en conférence de presse d’avant-match.

De leur côté, les Lions de la Téranga, qui sortent d’un nul (1-1) face aux Guépards béninois le weekend dernier, souhaitent s’offrir le scalp des quintuples champions du monde. Une manière pour eux de progresser et également soigner leur rang dans le classement FIFA.

Voici les compos officielles des deux équipes:

Brésil

Sénégal

