Brésil: Ronaldo regrette l’absence de la pépite Endrick au Mondial 2022

Dans son live Ronaldo TV, la légende du Brésil surnommé « El Fenomeno » a regretté l’absence de Endrick dans la liste des Auriverde pour le Qatar.

Ce lundi, le sélectionneur Tite a dévoilé la liste des 26 joueurs brésiliens qui effectueront le voyage au Qatar pour la Coupe du Monde 2022 (20 novembre au 18 décembre). Si la plupart de cadres, notamment Neymar, Vinicius Jr, Casemiro ou encore Thiago Silva, sont présents, la grosse surprise est l’absence de l’attaquant de Liverpool Roberto Firmino, non retenu par son sélectionneur.

Mais pour la légende brésilienne Ronaldo, double Ballon d’Or et double vainqueur de la Coupe du monde, celui qui manque à l’appel et qui aurait dû être appelé, c’est Endrick, la nouvelle sensation de Palmeiras. « Les supporters se plaignent de l’absence de Gabigol mais s’il fallait en prendre un, pour faire partie du groupe avec peu de chances de jouer, j’aurais pris Endrick (…) Je pense que c’est un garçon avec un avenir très prometteur, qui travaille déjà dans le domaine professionnel », confie la légende de 46 ans dans son live Ronaldo TV.

Plus jeune buteur de l’histoire de Palmeiras et du championnat brésilien, Endrick est déjà courtisé par les plus grands clubs d’Europe. Le PSG a même déjà fait une offre, rejetée, pour la jeune pépite. Le Real Madrid a également lancé ses manœuvres pour attirer le jeune joueur. Malgré ses bonnes dispositions, Endrick ne défendra donc pas les couleurs du Brésil au Qatar. Pour rappel, les hommes de Tite évolueront dans le groupe G, en compagnie de la Suisse, de la Serbie et du Cameroun.