Brésil: Roberto Carlos désapprouve la venue de Carlo Ancelotti

Dans une interview accordée à l’émission « Domingol » de CNN Brésil, la légende brésilienne Roberto Carlos est revenue sur la probable venue de Carlo Ancelotti à la tête de la Selecao. L’ancien défenseur estime que son pays n’a pas besoin d’un sélectionneur étranger.

Récemment, le président de la Fédération brésilienne de football, Ednaldo Rodriguez, a annoncé que le technicien italien Carlo Ancelotti prendra les rênes de la Seleçao à partir de la Copa America 2024. Une future nomination qui ne plaît pas à tout le monde au pays. Après le président Lula, qui s’est s’interroger sur ce choix de la FBF, c’est la légende Roberto Carlos qui a émis des doutes quant à la future nomination de Ancelotti.

L’ancienne gloire du Real Madrid a d’abord confié qu’il était peu probable que Carlo Ancelotti ait déjà signé un contrat avec le Brésil. « Avec Ancelotti, que je connais depuis longtemps, je ne pense pas qu’il aurait signé un autre contrat s’il en avait un autre en cours. Il faut attendre, s’il continue à bien faire à Madrid, il lui reste un an de contrat. Je pense toujours qu’il est l’entraîneur du Real Madrid, je suis toujours avec lui à l’entraînement et aux matches, je voyage avec l’équipe, je ne crois pas qu’il ait signé quoi que ce soit avec le Brésil, d’autant plus qu’il est toujours à Madrid », a-t-il déclaré relayé par Real France.

Roberto Carlos confirme tout de même que Carlo Ancelotti lui a déjà posé des questions sur la Seleçao : « Il m’a seulement demandé comment était l’équipe nationale, mais à aucun moment il n’a dit qu’il voulait signer quelque chose ou qu’il avait déjà signé. Quand la nouvelle du président de la CBF est sortie, j’ai été surpris, je vous l’assure, ce ne serait pas professionnel de signer deux contrats en même temps ».

Pour finir, l’ancien latéral gauche a donné son avis sur le sélectionneur intérimaire du Brésil, tout en faisant remarquer que l’équipe n’avait pas besoin d’un coach étranger. « En ce qui concerne Diniz, je pense qu’il a été le bon choix, honnêtement j’ai toujours dit que le Brésil a de grands entraîneurs…. Il est clair que quand on parle d’Ancelotti, on parle d’un entraîneur qui a beaucoup de titres à son actif, mais l’équipe nationale brésilienne a besoin d’un Brésilien, nous n’avons pas tellement besoin d’un étranger et si Diniz commence à gagner, il sera difficile de le faire partir« , a-t-il ajouté. Carlo Ancelotti n’a pas encore officiellement signé qu’il est remis en question au Brésil.

