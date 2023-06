Brésil: Neymar évoque la piste Ancelotti pour le poste de sélectionneur

Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision BandSports, Neymar a milité pour la venue de Carlo Ancelotti sur le banc du Brésil. L’attaquant du PSG a assuré que l’italien était le choix numéro un de la fédération mais aussi de la plupart des joueurs.

L’entraîneur du Real Madrid, dont le contrat avec le club court jusqu’en juin 2024, a été identifié comme la priorité du président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Ednaldo Rodrigues, pour succéder à Tite en tant que sélectionneur. Un choix validé par plusieurs internationaux brésiliens dont Neymar. Ce jeudi, lors d’un entretien accordé à la chaîne de télévision BandSports, l’attaquant du PSG a approuvé l’idée de voir l’Italien débarquer à l’issue de son contrat au Real Madrid.

«Je ne peux pas dire grand-chose, parce que je ne sais pas grand-chose non plus. Je sais qu’il est le plan A de l’équipe nationale, le président veut compter sur lui et nous, les joueurs, nous le voulons aussi, a assuré le joueur du PSG, avant d’ajouter: Pour moi, pour Vini, pour Militão… nous le connaissons déjà, nous connaissons sa grandeur. L’avoir dans l’équipe sera très important. Mais rien n’est encore confirmé. Nous espérons qu’à la fin de son contrat, il rejoindra l’équipe nationale. Le Brésil aura la possibilité d’avoir un entraîneur étranger, et Ancelotti est un gars qui a tout gagné. Alors, il nous apprendrait sûrement beaucoup.»

De son côté, Carlo Ancelotti, qui a assuré rester au Real Madrid lors de la prochaine saison, ne donne aucune indication sur son avenir après la fin de son contrat avec le club madrilène. Mais selon plusieurs médias, l’ancien coach du Milan AC, du PSG et d’Everton ne serait pas contre une aventure à la tête du Brésil.

