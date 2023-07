Brésil: Neymar condamné à une amende de 3,3 millions de dollars

Le conseil municipal de Mangaratiba au Brésil, a condamné Neymar à une amende de 3,3 millions de dollars pour avoir construit un lac artificiel sans permis.

Encore une autre affaire extra-sportive pour Neymar. Alors qu’il a été récemment impliqué dans une altercation dans une boite de nuit qui a fait la Une des journaux people après avoir avoué avoir trompé sa campagne, l’ailier brésilien est une nouvelle fois au-devant de la scène pour des histoires qui ne concernent pas le football. En effet, l’ancien joueur du FC Barcelone a été condamné à une amende de 3,3 millions de dollars par un magistrat brésilien, ont annoncé les autorités lundi.

Le conseil municipal de Mangaratiba a infligé quatre amendes pour « violations environnementales dans la construction d’un lac artificiel dans le manoir du joueur« , a déclaré le secrétariat du conseil dans un communiqué. « Les sanctions s’élèvent à plus de 16 millions de reais » (3,3 millions de dollars), précise le communiqué, un montant fixé par le parquet de Mangaratiba, une zone touristique située à environ 130 kilomètres de Rio, où la star du Paris Saint-Germain possède un manoir.

Parmi les « dizaines d’infractions » relevées, les autorités ont cité « l’exécution de travaux soumis au contrôle environnemental sans autorisation », le captage et le détournement d’eau de rivière sans autorisation, et « l’enlèvement de terrain et la suppression de végétation sans autorisation ».

Toute cette affaire a démarré le 22 juin dernier, lorsque des plaintes ont été relayées sur les réseaux sociaux concernant la propriété de luxe de Neymar. Les autorités y ont alors constaté plusieurs violations de l’environnement, où des ouvriers construisaient un lac artificiel et une plage. Neymar dispose de 20 jours pour faire appel de la sanction.

