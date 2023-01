Brésil: Jair Bolsonaro admis à l’hôpital

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro dont les partisans ont attaqué plusieurs institutions dimanche, vient d’être admis dans un hôpital de Floride. Jair Bolsonaro est en cours d’examen pour voir si une intervention chirurgicale pouvait être nécessaire.

L’ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été hospitalisé lundi pour des douleurs abdominales, a annoncé son médecin Antonio Luiz Macedo. Il a été transporté à l’hôpital Vila Nova Star dans le sud de Sao Paulo.

UOL a cité le Dr Macedo disant que le président subirait plus de tests « pour savoir ce qu’il y a dans l’abdomen ».

En 2021 il a été hospitalisé à l’hôpital militaire de Brasilia. Les médias locaux indiquaient que le président avait été admis pour des examens médicaux non spécifiés après avoir ressenti des douleurs abdominales.

Actes de terrorisme

Lula a repris le travail dans ses bureaux de Brasilia, au lendemain de la prise d’assaut du bâtiment, ainsi que de celui du Congrès et de la Cour suprême, à Brasilia, par des centaines de partisans de son prédécesseur d’extrême droite, Jair Bolsonaro.

Le président brésilien, les chefs du Congrès et de la Cour suprême ont condamné, lundi 9 janvier, « les actes terroristes » de la veille. « Les Pouvoirs de la République, garants de la démocratie et de la Constitution de 1988, rejettent les actes terroristes, de vandalisme, criminels et putschistes qui se sont produits hier à Brasilia », dit la déclaration commune « en défense de la démocratie » et publiée sur le compte Twitter du chef de l’Etat.

Plus de 300 personnes arrêtées

Après plusieurs heures de chaos, les forces de l’ordre ont repris le contrôle des bâtiments envahis et arrêté plus de 300 personnes. Lula, qui est rentré en urgence dans la capitale, l’a promis : « Nous allons tous les retrouver et ils seront tous punis de manière que personne n’ose avec un drapeau national sur le dos ou en portant le maillot de l’équipe brésilienne [de football] prétendre être patriote, être brésilien, et faire cela. Ceux qui ont financé ces manifestations vont payer pour ces actes irresponsables et antidémocratiques. »