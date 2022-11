Brésil: des milliers de manifestants pro-Bolsonaro dans les rues pour exiger une intervention de l’armée

Des milliers de partisans du président sortant, battu par Lula dimanche, se sont rassemblés devant des bâtiments militaires dans une dizaine d’Etats pour demander une intervention de l’armée.

Des dizaines de milliers de manifestants ont exigé mercredi une intervention militaire dans de nombreuses villes du Brésil, dont Sao Paulo, Brasilia et Rio après la défaite électorale de Jair Bolsonaro. Les partisans du président sortant bloquent également toujours des routes dans plus de la moitié des États du pays, malgré l’allocution du chef d’État d’extrême droite, mardi, où il a affirmé qu’il « respecterait » la Constitution » et a donné le feu vert à la transition avec son successeur de gauche Lula – tout en délivrant un message reçu comme un encouragement par ses soutiens. « Les manifestations pacifiques seront toujours bienvenues », a-t-il dit.

Jair Bolsonaro appelle ses partisans à lever les barrages routiers

Face à cette agitation, Jair Bolsonaro a diffusé une vidéo où il demande à ses soutiens de lever les barrages. « Je suis avec vous et je suis sûr que vous êtes avec moi. Ma demande concerne les routes. Nous allons les débloquer pour le bien de notre nation », a-t-il demandé à ses partisans. Néanmoins, cette demande n’est pas tout à fait un appel au calme. « D’autres manifestations qui se tiennent dans tout le Brésil, dans d’autres endroits, font partie du jeu démocratique, elles sont les bienvenues. (…) Protestez d’une autre manière, dans d’autres lieux, c’est très bien », a lancé le nouveau leader de l’opposition.