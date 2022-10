Brésil: le candidat de gauche Lula da Silva bat Jair Bolsonaro et redevient président

Le candidat de gauche Lula a été élu président du Brésil ce dimanche face au président sortant Jair Bolsonaro. Le scrutin a été particulièrement serré.

L’ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a remporté dimanche l’élection présidentielle au Brésil, en battant le président sortant Jair Bolsonaro. Favori du scrutin depuis plusieurs mois, Lula s’impose finalement par une maigre marge, 50,83% contre 49,17% pour son opposant conservateur, selon les résultats officiels quasi définitifs. Il revient au pouvoir, après avoir dirigé le Brésil entre 2003 et 2010.

Il y a encore quelques mois, personne n’aurait imaginé que Luiz Inacio Lula da Silva, dit Lula, se battrait à nouveau pour briguer la présidence de son pays face à Jair Bolsonaro. Né le 27 octobre 1945, huitième et dernier enfant d’une famille d’agriculteurs pauvres du Pernambouc (nord-est), Lula a sept ans lorsqu’il a émigré avec sa famille vers l’État de São Paulo pour échapper à la misère.

Un cireur de chaussures devenu métallurgiste

« Tous les dimanches, j’allais, avec mon père et mes frères, couper du bois dans les marécages. J’avais dix ans », avait rapporté Lula à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants en 2014. Il a aussi raconté qu’il avait été cireur de chaussures, puis teinturier alors qu’il n’avait que 12 ans. Ouvrier métallurgiste à 14 ans, il a perdu l’auriculaire gauche dans un accident du travail. Sept ans plus tard, alors qu’il n’a que 21 ans, il a décidé de rentrer au syndicat des métallurgistes et il a fini par en devenir le président en 1975. C’est d’ailleurs lui qui a été une importante figure des grandes grèves de 1979, en pleine dictature militaire (1964-1985).